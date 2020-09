Cyberpunk 2077 : il y aura bien des microtransactions, CD Projekt Red donne des précisions

Adam Kiciński a confirmé que les joueurs devront mettre la main à la poche pour s'offrir certains objets in-game, mais que le système sera juste. "Nous ne sommes jamais agressifs avec nos fans, a-t-il expliqué. Nous les traitons toujours correctement et leur proposerons donc des items intéressants. Le but, c'est qu'ils soient satisfaits de dépenser de l'argent. Je n'essaie pas d'être cynique ou de cacher quelque chose, il s'agit simplement de créer un sentiment de valeur."



Cyberpunk 2077. A l'occasion d'une session de questions-réponses avec les actionnaires du groupe (relayée par Wccftech ), le président

19 novembre prochain sur Xbox One, PS4, PC et Stadia, et plus tard sur PS5 et Xbox Series X.





Compte tenu que les microtransactions représentent un sujet sensible, CD Projekt RED a longtemps entretenu le flou autour de leur présence dansAvant d'ajouter : "En fait, c'est pareil pour nos jeux solo : nous voulons que les joueurs soient heureux de les acheter. [...] Les microtransactions ne seront pas brutales et ne contrarieront personne." On imagine que le but de ces dernières est de contrebalancer avec les extensions gratuites promises par les développeurs au mois d'août. Pour mémoire, après sa sortie, The Witcher 3 : Wild Hunt avait également eu droit à tout un tas de DLC (quêtes, équipements, New Game + entre autres) pour lesquels ses possesseurs n'ont rien eu à dépenser.Cyberpunk 2077 est attendu pour le