Cyberpunk 2077 : le jeu aura droit à des DLC gratuits, comme The Witcher 3

Bonne surprise pour ceux qui prévoient déjà d'investir leurs économies durement gagnées dans Cyberpunk 2077, puisque CD Projekt RED a confirmé que le jeu aurait droit à des DLC gratuits, comme sur The Witcher 3 : Wild Hunt. Le dernier volet des aventures de Geralt de Riv a en effet reçu pas moins de 16 packs de DLC gratuits dans les trois mois qui ont suivi sa sortie, ce qui est plutôt impressionnant. À l'époque, il s'agissait de quelques armures, des quêtes, des cartes de Gwent, mais aussi du mode New Game +. Un fan a donc demandé au studio si le prochain RPG allait avoir droit au même traitement.

Comme vous pouvez le voir dans le Tweet ci-dessous, la réponse est clairement positive, ce qui n'est pas vraiment une surprise. Le développeur polonais a toujours fait du support de ses jeux un cheval de bataille, à l'image des versions Enhanced Edition de The Witcher et The Witcher 2 qui sont gratuites pour ceux qui avaient acheté ces titres. Pour arpenter les rues de Night City, il faudra patienter jusqu'au 19 novembre prochain, date de sortie de Cyberpunk 2077 sur PC, PS4 et Xbox One, tandis que les versions PS5 et Xbox Series X devraient suivre après.