Cuphead : les versions physiques sont enfin dispo, Microids lâche un nouveau trailer

On le sait depuis le mois d'octobre dernier, Cuphead fait son grand retour sur le devant de la scène grâce à la sortie des versions physiques du jeu. Cinq ans après sa sortie initiale en dématérialisé sur PC et Xbox, voilà que l'un des meilleurs plateformers de ces dernières années nous fait le plaisir de revenir dans un joli écrin. Que ce soit sur Xbox One, PS4 ou Nintendo Switch, il est donc possible de mettre la main sur ces éditions matérielles, qui comprennent en plus le DLC ‘The Delicious Last Course’, 6 cartes à collectionner Cuphead Funnies, une carte de membre du club Cuphead et un visuel exclusif du Studio MDHR. Si le studio a toujours souhaité immortaliser son jeu en dehors des stores officiels, sachez qu'il aura fallu 5 ans pour conscrétiser cette envie. Sachez d'ailleurs qu'une édition collector avec une marionnette fabriquée et peinte à la main est aussi en vente en exclusivité sur le site de iam8bit . Par contre, il va falloir lâcher 199.99$.