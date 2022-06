Cuphead The Delicious Last Course : la santé mentale des développeurs érigée en priorité, StudioMDHR s'explique

Sauf cataclysme de dernière minute, Cuphead : The Delicious Last Course sortira le 30 juin prochain au prix de 7,99 €. Si la date semble désormais gravée dans le marbre, il ne faudrait pas oublier que l'extension aurait dû être disponible bien avant. Naturellement, le COVID-19 n'est pas étanger à tout ça, mais la santé mentale de ses développeurs est également un facteur que StudioMDHR prend en compte, quitte à prendre du retard."C'est compliqué de trouver des gens [capables de travailler sur le jeu, ndlr], explique Maja Moldenhauer - qui est à la fois productrice de Cuphead et directrice du studio - dans le cadre d'une interview accordée à nos confrères d' IGN . La priorité, et encore plus pendant le COVID-19, c'était de faire en sorte que tout le monde soit heureux. On parle de jeu vidéo. Prenez votre temps. La santé mentale doit être au-dessus de tout. Il est nécessaire que vous preniez l'espace et le temps dont vous avez besoin, particulièrement ces deux dernières années. On s'est dit : 'Si le jeu prend plus de temps pour sortir, soit. Qui s'en préoccupe ?'"Avant d'ajouter : "Si nous devons prendre tous les risques, il faut que ce soit pour une entreprise dont nous sommes fiers, pour une entreprise qui réunit toutes les choses que nous avons toujours voulues. Le respect les uns envers les autres, l'amour et le soutien ; en fait, des choses que nous n'avons jamais reçues dans nos jobs précédents." Même si c'est en total décalage par rapport aux enjeux financiers auxquels sont confrontés la plupart des acteurs de l'industrie vidéoludique, les propos de Maja Moldenhauer montrent que ce qui obsède StudioMDHR, c'est avant tout cette 2D incroyable digne des dessins animés des années 30. "Voir tout ça prendre vie, prendre forme, c'est juste magnifique, confie-t-elle. C'est de l'art pour de l'art, et c'est quelque chose que les gens uniquement préoccupés par les chiffres ne peuvent pas comprendre. Vraiment pas."Pour mémoire, Cuphead : The Delicious Last Course est attendu sur PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch.