Cuphead : un splendide collector avec une marionnette de 20 cm fabriquée à la main

iam8bit, spécialisés dans les versions collectors et les beaux objets. Ces derniers ont annoncé une édition limitée à 199,99$ et dans laquelle on retrouver une véritable marionnette de 20,3 cm de haut et fabriquée à la main. En effet, ce sont les artisans de Rici Marionettes, basés à Praque, qui se sont chargés de réaliser dans les règles de l'art cette statuette articulée. Celle-ci est accompagnée d'une boîte transformable (de qualité supérieure) pour mettre en scène la marionnette et créer une sorte de petit théâtre. Il y a également une petite boîte à musique mécanique à manivelle, une affiche dépliante, des fiches cartonnées et une boîte cartonnée vintage en guise de steelbook. L'ensemble est vraiment magnifique et les quantités sont limitées. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.