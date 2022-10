Cuphead : la bande-son jazzy arrive en vinyle, va falloir être très patient par contre

Quelques semaines après avoir appris que Cuphead allait enfin arriver en version physique (5 ans d'attente tout de même) par l'intermédiaire de Microids en France, iam8bit, Studio MDHR et Just for Games vont commercialiser de leur côté la bande-son au format vinyle de la bande-son de l’extension Cuphead : The Delicious Last Course. Avec ses musiques très jazzy, ce sera l'occasion de les écouter peinard au coin du feu, pantoufles aux pieds et verre de sky on the rocks dans la main. Et contrairement aux éditions physiques française, un soin a été apporté à l'objet en question. Pour commencer, il s'agira d'un édition double vinyle, avec une cover à l’esthétique vintage qui reprend la DA du jeu. Ces vinyles noires seront pressés en qualité audiophile 180g et seront accompagnés d'un un grand poster de 45 par 60 centimètres illustré par le cartooniste vintage Shawn Dickinson. Il y aura aussi un set de cartes des recettes de familles des membres du Studio MDHR, le tout rangé dans une pochette gatefold rigide cartonnée et illustrée. Par contre, il va falloir être patient, le double vinyle n'étant pas prévu avant le second semestre 2023, soit dans un an environ. Toutefois, Just For Games annonce le retour en stock de Cuphead (Original Soundtrack) en 2LP au deuxième trimestre 2023.