Cuphead : 15 jours après sa sortie, The Delicious Last Course est déjà un carton

Annoncé à l'E3 2018, Cuphead : The Delicious Last Course aura donc mis quatre ans avant de sortir, alors qu'à l'origine, le DLC était censé arriver en 2019. Le COVID-19 a bien évidemment compliqué les choses, mais de l'aveu même de Maja Moldenhauer, la santé mentale des développeurs est considérée comme une priorité absolue pour StudioMDHR. "C'est compliqué de trouver des gens [capables de travailler sur le jeu, ndlr], a expliqué récemment celle qui est à la fois productrice du jeu et directrice du studio. La priorité, et encore plus pendant le COVID-19, c'était de faire en sorte que tout le monde soit heureux. On parle de jeu vidéo. Prenez votre temps. La santé mentale doit être au-dessus de tout. Il est nécessaire que vous preniez l'espace et le temps dont vous avez besoin, particulièrement ces deux dernières années. On s'est dit : 'Si le jeu prend plus de temps pour sortir, soit. Qui s'en préoccupe ?'"

Avant d'ajouter : "Si nous devons prendre tous les risques, il faut que ce soit pour une entreprise dont nous sommes fiers, pour une entreprise qui réunit toutes les choses que nous avons toujours voulues. Le respect les uns envers les autres, l'amour et le soutien ; en fait, des choses que nous n'avons jamais reçues dans nos jobs précédents." Et cette stratégie du full bien-être est payante puisque c'est non sans une certaine fierté que StudioMDHR annonce que quinze jours après sa sortie (30 juin), Cuphead : The Delicious Last Course totalise déjà plus d'un million d'exemplaires vendus sur Xbox One, PS4, PC et Nintendo Switch - une performance que le jeu original, qui compte aujourd'hui plus de cinq millions d'exemplaires commercialisés, avait mis plus de temps à réaliser.

#CupheadDLC has gone platinum, selling 1M copies!!



As a small token of our immense thanks, we’re gifting a Nintendo Switch, Xbox Series X, and PS5 console.



For a chance to win: Retweet this post, follow @StudioMDHR, and reply with the word “Cuphead” & your console preference! pic.twitter.com/SWx3KzA0ZA — Studio MDHR (@StudioMDHR) 12 juillet 2022



"Nous vous remercions du fond de notre coeur", déclarent les équipes dans un message publié sur le site du studio, en précisant qu'elles ont mis tout leur amour dans cette extension à la réalisation exceptionnelle. On rappelle que dans Cuphead : The Delicious Last Course, en plus de Cuphead et de Mugman, les joueurs ont la possibilité d'incarner Madame Calice qui possède des capacités bien différentes de celles des deux autres acolytes.