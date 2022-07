Cuphead : on n'y croyait plus, le DLC "The Delicious Last Course" est dispo, le trailer de lancement

Comme promis lors du Summer Game Fest 2022, Cuphead : The Delicious Last Course (7,99€) est désormais disponible sur Xbox One, PS4, Nintendo Switch et Xbox One. D'ailleurs, pour fêter dignement cet événement, StudioMDHR a mis en ligne un court trailer de lancement qui permet de rappeler que cette extension se déroule cette fois-ci sur l'île Aquarelle censée abriter des boss encore plus redoutables que ceux du jeu de base. Bien évidemment, on peut compter sur des armes et des charmes inédits pour les affronter. Mais la principale nouveauté, c'est bien évidemment la possibilité d'incarner Madame Calice aux côtés de Cuphead et de Mugman. Par rapport aux deux protagonistes originels, elle dispose de capacités différentes telles que le double saut ou le fait de pouvoir esquiver les attaques tout en étant accroupie. Cerise sur le gâteau, Madame Calice est jouable aussi bien dans le DLC que dans l'aventure principale.Si l'on parle d'événement pour la sortie de Cuphead : The Delicious Last Course, c'est tout simplement parce que le jeu devait initialement sortir en 2020 avant, finalement, d'être repoussé. Et manifestement, le COVID-19 n'est pas la seule raison qui explique ce retard de deux ans, StudioMDHR faisant également attention à la santé mentale de ses développeurs. "La priorité, et encore plus pendant le COVID-19, c'était de faire en sorte que tout le monde soit heureux, a expliqué récemment Maja Moldenhauer, à la fois productrice de Cuphead et directrice du studio. On parle de jeu vidéo. Prenez votre temps. La santé mentale doit être au-dessus de tout. Il est nécessaire que vous preniez l'espace et le temps dont vous avez besoin, particulièrement ces deux dernières années. On s'est dit : 'Si le jeu prend plus de temps pour sortir, soit. Qui s'en préoccupe ?' Si nous devons prendre tous les risques, il faut que ce soit pour une entreprise dont nous sommes fiers, pour une entreprise qui réunit toutes les choses que nous avons toujours voulues. Le respect les uns envers les autres, l'amour et le soutien ; en fait, des choses que nous n'avons jamais reçues dans nos jobs précédents."Une position plus que louable et qui va à l'encontre des impératifs financiers auxquels sont soumis la plupart des acteurs de l'industrie vidéoludique.