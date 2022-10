Cuphead : le jeu sort enfin en version physique grâce à Microids, voici les bonus qui vont avec

L'attente est enfin terminée ! Cinq ans après sa première sortie sur PC et Xbox One, Cuphead va enfin avoir droit à une sortie physique. C'est Microids qui nous le fait savoir après avoir passé un accord de distribution avec iam8bit et Skybound Games. C'est donc le 6 décembre prochain qu'il sera possible de mettre la main sur le jeu, à la fois sur Xbox One, Nintendo Switch et PS4. Une victoire pour les collectionneurs qui attendent ce jour avec impatience. Si Microids a prévu des petits bonus en plus à l'intérieur du packaging (six cartes à collectionner Cuphead Funnies, une carte de membre du club Cuphead et un visuel exclusif du Studio MDHR), difficile de ne pas être déçu de la jaquette franchement basique et qui aurait mérité un peu plus d'attention et de travail. A noter que cette édition physique intègrera le DLC "The Delicious Last Course". C'est la moindre des choses évidemment...