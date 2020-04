Crysis Remastered : le jeu officialisé, voici le tout premier trailer !

Il n'aura pas fallu attendre bien longtemps pour que Crytek officialise l'arrivée de son Crysis Remastered, qui était franchement un secret de polichinelle. Après le pseudo leak de ce matin avec un artwork qui annonce le retour de la nanosuit, on a droit à un premier trailer qui fait davantage office de teaser, dont le but est d'officialiser l'existence. Il ne faut donc pas s'attendre à voir du gameplay, la vidéo ne durant que 37 secondes, mais qui permet de confirmer que les joueurs PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch sont tous concernés. Maintenant que la machine marketing et le plan de comm' sont lancés, on attend d'en voir davantage pour constater le bond graphique : on rappelle que Crysis fait figure de benchmark à son époque...