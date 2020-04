Crysis Remastered : l'extension Warhead incluse dans le jeu ? Les fans aux aguets

En attendant d'en apprendre davantage sur le sujet, on rappelle que la sortie du jeu est programmée pour l'été prochain.



Michael 'Psycho' Sykes, l'un des acolytes de Nomad. Peut-être que le tweet de Tim Willits fait tout simplement référence aux différentes versions (Xbox One, PC, PS4, Nintendo Switch), mais le fait que le communiqué officiel de Crytek indique que Crysis se focalisera sur "les campagnes solos du jeu" a de quoi faire tiquer.En attendant d'en apprendre davantage sur le sujet, on rappelle que la sortie du jeu est programmée pour l'été prochain.

On ignore s'il s'agit d'un indice laissé volontairement ou non par Tim Willits sur Twitter, mais toujours est-il que le cadre de Saber Interactive - qui s'occupe du portage de Crysis Remastered sur Nintendo Switch - a parlé de "remasters" et non de "remaster" au moment de partager son enthousiasme. "J'ai toujours adoré la série Crysis, et c'est particulièrement exaltant de collaborer avec Crytek pour la proposer à des nouveaux joueurs, indique le directeur de la création. Nous aurons l'occasion de parler des remasters bientôt. Je suis ravi que les gens soient aussi excités."[TWEET id="1251545724216631298" author="Tim Willits"]Il n'en fallait pas plus pour que les théories se mettent à fleurir sur la Toile, et l'une d'elles concerne logiquement l'extension Warhead. On rappelle qu'elle était sortie en stand alone en 2008 et qu'elle permettait d'incarner