Crying Freeman : c'est Brandon Lee qui devait jouer à la place de Mark Dacascos, Christophe Gans nous fait une révélation

Lors de notre récent échange avec Christophe Gans pour la ressortie au cinéma du Pacte des Loups en version longue et restaurée en 4K, nous avons eu droit à plusieurs scoops. Le premier, mondialement partagé par nos confrères de la presse jeux vidéo étrangère (même au Japon , en Chine et à Cuba), n'est autre que la confirmation que Konami travaille bien sur plusieurs nouveaux jeux Silent Hill et qui seront probablement dévoilés en 2023. Le nouveau film de Christophe Gans, lui aussi en préparation, viendra se greffer à ce projet de faire revenir cette grande licence du jeu vidéo d'horreur. Selon Gans, ce sont les succès des remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 3 qui ont poussé Konami à relance sa franchise.Mais ce n'est pas tout, lors de notre entretien de 55 minutes avec le cinéaste français, nous avons également appris que pour le rôle de Crying Freeman (son premier film sorti en 1995), ce n'était pas Mark Dacascos qui était le premier choix de Christophe Gans, mais Brandon Lee, le fils de la légende des arts martiaux. Gans nous explique même avoir rencontré Brandon Lee à Los Angeles pour lui pitcher le film et l'embarquer dans son projet. Malheureusement, le décès du fils de Bruce Lee en 1993 sur le tournage de The Crow a stoppé net cette collaboration.

Quant à The Crow, une petite anecdote. A l'origine, c'est Brandon Lee qui devait jouer Crying Freeman et je l'avais rencontré à Los Angeles avec Samuel Hadida (le producteur du film, ndlr). On avait pris un petit déjeuner ensemble, dans un bar à EAST L.A., dans le quartier un peu chaud de la ville à l'époque. C'est Brandon Lee qui nous a donné le lieu de rendez-vous pour nous rencontrer, et il est arrivé comme un véritable biker. Il avait une moto, il était habillé entièrement en cuir et les deux choses dont je me souviens de lui, c'est d'abord le caractère très sombre du personnage.



Non pas qu'il était antipathique, mais on sentait que c'était quelqu'un d'extrêmement sombre, dark comme on dirait aujourd'hui. Et d'autre part, j'étais fasciné parce que c'était le fils de ma plus grande icole qu'est Bruce Lee. Et donc je le regardais en me disant, c'est le fils de Bruce Lee qui est devant moi. Je me rappelle avoir été dans une forme à la fois d'admiration et de presque vague inconfort, d'être devant le fils du plus grand artiste martial et l'idole de mon enfance.



Il avait pris en considération le projet et les choses évoluaient bien, et puis je suis allé voir The Crow et j'ai été stupéfait par la beauté du film, mais je savais à ce moment-là que Brandon n'était plus avec nous. J'étais en train de tourner un petit sketch dans un fimm d'horreur qu'était Necronomicon, et je me souviens parfaitement comme si c'était hier. On était donc en 1993, je tournais dans un hangard dans San Fernando Valley, au nord de Los Angeles et c'était le milieu de l'après-midi. Et on m'a annoncé la mort de Brandon. Je me rappelle l'état de sidération dont était le mien, dans la mesure où je pouvais que faire le rapprochement entre le destin de son père et le sien, et le fait que j'avais rencontré cette personne quelques mois auparavant.