Crunchyroll intègre le Xbox Game Pass, voici tous les détails sur ce partenariat

Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Microsoft et son Xbox Game Pass, puisqu'après avoir annoncé l'arrivée du service dans le Pass Culture mise en place par le Ministère de la Culture, on apprend aujourd'hui que Crunchyroll débarque toute berzingue dans le service d'abonnement de géant américain. Un nouveau partenariat qui vient renforcer l'intérêt autour du Xbox Game Pass, déjà bien installé et devenu incontournable. Pour l'heure, cette collaboration se résume à une période d'essai gratuite de 75 jours à la plateforme d'animé, sachant que les utilisateurs du Xbox Game Pass pourront jouir de l'entièreté de l'abonnement Mega Fan de Crunchyroll, qui compter des milliers de séries animés dans la moindre publicité. Attention toutefois, cette offre est limitée à certains pays puisque le Japon, la Corée, Hong Kong et Taïwan ne peuvent malheureusement pas profiter de cette collaboration. En France, tout va bien, il est possible d'y accéder gratuitement si vous souscrivez à l'abonnement Xbox Game Pass. Ceux qui sont déjà utilisateurs du service de Microsoft peuvent profiter de ce catalogue incroyable jusqu'au 2 février 2022.



Pour les personnes qui ne connaissent pas encore Crunchyroll, sachez que vouq pouvez retrouver des animés tels que Dragon Ball Super, Attaque des Titans (SNK), One Piece, Demon Slayer, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Hunter x Hunter, ou bien encore JoJo’s Bizarre Adventure. L'avantage du service, c'est que la plupart des épisodes sont disponibles sur la plateforme une heure après leur diffusion au Japon. Bref, difficile de refuser une telle offre.