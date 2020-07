Crash Bandicoot 4 : les développeurs s'expriment sur les microtransactions, pas de panique

Crash Team Racing : Nitro Fueled.



Certains l'ont même accusé d'avoir volontairement attendu un mois avant de dégainer les achats in-app, afin que cet aspect ne soit pas sanctionné dans les tests. Voilà pourquoi de nombreux twittos restent méfiants, même s'il s'agit d'une bonne nouvelle. Quoi qu'il en soit, il n'est pas impossible que Crash Bandicoot 4 : It’s About Time fasse l'objet d'extensions payantes, une pratique mieux acceptée par les joueurs toutefois. Pour mémoire, la sortie du jeu est fixée au 2 octobre prochain sur Xbox One et PS4.





We're seeing confusion about #MTX in @CrashBandicoot 4 and want to be 💎 clear: There are NO MICROTRANSACTIONS in #Crash4. As a bonus, the Totally Tubular skins are included in all digital versions of the game. — Toys For Bob (@ToysForBob) 30 juin 2020

Depuis le scandale Star Wars Battlefront 2, les microtransactions sont devenues un sujet ultra sensible dans l'industrie vidéoludique. Dès qu'il y a un doute, les équipes montent au créneau pour dissiper tout malentendu. Aujourd'hui, c'est le cas de Toys For Bob qui promet que Crash Bandicoot 4 : It’s About Time n'inclura aucun achat in-app. Pourquoi cette précision ? Tout simplement parce que lundi dernier , une mention sur le Microsoft Store indiquait que ce nouvel épisode chatouillerait le portefeuille des joueurs."Il y a une certaine forme de confusion autour des microtransactions dans Crash Bandicoot 4, et nous souhaitons être clairs sur ce point : il n'y en aura pas, s'est donc empressé de tweeter le studio. En guise de bonus, les skins Totally Tubular sont incluses d'office dans chaque édition numérique du jeu." Cette mise au point était on ne peut plus nécessaire aux yeux d'Activision, l'éditeur américain se rappelant forcément de la levée de boucliers suite aux microtransactions dans