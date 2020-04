Coronavirus : malgré lui, Electronic Arts s'attire les foudres des joueurs mais fait preuve de fair-play

WHY CAN’T YOU ALL BE MORE LIKE ICE T? https://t.co/H3HNRbDQYw — Electronic Arts #stayandplay (@EA) 21 avril 2020

Parfois, même avec les meilleures intentions du monde, on peut se retrouver sous une pluie de critiques. D'ailleurs, Electronic Arts en fait actuellement l'amère expérience sur Twitter. Comme l'affaire a commencé ? Pour rappeler aux joueurs qu'il était important de respecter le confinement afin de limiter la propagation du coronavirus, EA a retweeté un message de Ice-T dans lequel le rappeur et acteur américain explique qu'il profite de cette période pour passer du temps sur les jeux vidéo. Rien de bien grave, si ce n'est que l'éditeur accompagne le retweet du commentaire : "Pourquoi ne faites-vous pas comme Ice-T ?" Et là, les Twittos se sont déchaînés."Pourquoi n'êtes-vous pas une entreprise compétente ?", demande l'un d'eux. "Pourquoi n'êtes-vous pas comme CD Projekt RED ?", renchérit un autre. Et ça continue : "Pourquoi, comme les autres studios, ne faites-vous pas des bons jeux sans pay to win ?", "pourquoi avec vos milliards de dollars, vous n'êtes pas en mesure de proposer des serveurs décents ?", "pourquoi ne faites-vous pas une vrai simulation de football au lieu d'un jeu de cartes ?", "pourquoi ne faites-vous pas un Madden décent ?", "pourquoi avez-vous fermé Visceral Games ?". Bref, c'est le grand défilé.Il y aussi des internautes qui répondent directement à Electronic Arts. "Peut-être que si vous étiez à l'écoute des joueurs, vous seriez un meilleur éditeur, et n'auriez pas besoin de FIFA et de Battlefield pour maintenir votre position dans l'industrie", dégaine un Twittos bien énervé. "Parce que vos jeux sont mauvais", lâche un autre. On peut également lire : "Parce que vos jeux sont scriptés. Le mode en ligne devrait permettre de tester son skill face à d'autres joueurs sans aucun algorithme favorisant l'un ou l'autre", "parce que vos serveurs sont dépassés", "parce que vous avez jeté Battlefield V à la poubelle, encore une autre bonne série que vous avez brisée", "parce que vous ne savez pas faire de bons jeux".Malgré ce torrent de commentaires négatifs, Electronic Arts est resté droit dans ses bottes en ne supprimant pas le tweet (alors qu'il aurait très bien pu le faire), et en la jouant même fair-play. En effet, l'éditeur a répondu : "OK, je sais maintenant pourquoi". Le CM aurait sans doute apprécié passer une journée plus tranquille.