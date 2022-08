Contrairement à la PS5, pas de hausse de prix pour la Xbox Series et la Nintendo Switch

Mr Furukawa, le Président de Nintendo, qui avançait lors du 82ème meeting des investisseurs que la prix de la

Alors que la réputation de Sony Interactive Entertainment continue de s'égratiner depuis que Jim Ryan a pris la tête de l'entreprise en annonçant tout récemment une augmentation de la PS5, du côté de la concurrence, on rassure les joueurs, aucune hausse de prix n'est prévue, ni chez Microsoft, ni chez Nintendo. Interviewé par Windows Central , le géant américain a confirmé que ses Xbox Series X et Xbox Series X resteront au même tarif malgré la conjoncture actuelle. "Nous évaluons constamment nos activités afin d'offrir à nos fans de bonnes options de jeu. Notre prix grand public recommandé pour la Xbox Series S reste à 299$ (250£, 299€) et celui de la la Xbox Series X à 499$ (450£, 499€)". Bien sûr, rien ne nous dit que ce discours peut être réévalué si la crise s'accentue, mais pour le moment, aucun mouvement du côté de chez Xbox. Même son de cloche chez Nintendo, interpellé par nos confrères d'Eurogamer , qui déclare n'avoir pas prévu de hausse de prix pour la Nintendo Switch. Des propos qui renvoient à ceux deSwitch n’augmentera pas en dépit de la situation économique. Sony est donc seul dans cette décision.