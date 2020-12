Chine : enfin un système de classification par âge pour le jeu vidéo, tous les détails

Malgré son statut de mastodone et de pays consommateur dans tous les domaines, la Chine ne s'est véritablement ouvert aux jeux vidéo de manière officielle depuis quelques années à peine. La PS4 par exemple n'a été autorisée à être commercialisée que le 11 janvier 2015, tandis que la Xbox One a fait son introduction dans le pays 5 mois plus tôt, le 30 septembre 2014. Jusqu'alors, aucune console n'avait eu l'approbation du gouvernement chinois et les joueurs du pays devaient passer par l'import via Hong Kong ou Taiwan par exemple. Autant vous dire qu'en matière de classification des jeux par âge, rien n'avait été fait jusqu'à présent. Mais les choses bougent et on vient d'apprendre l'introduction d'un système qui permet de classer les jeux en fonction de l'âge des joueurs. Soit l'équivalent du PEGI en France et de l'ESRB aux Etats-Unis.



C'est par le bias de l'organisme de régulation "China Audio-Video and Digital Publishing Association" que la demande a été faite lors de la conférence annuelle de l'industrie chinoise des jeux de Guangzhou, le mercredi 16 décembre 2020. Les jeux ont été divisés en 3 catégories d'âge, représentée chacune par une couleur spécifique : le vert pour le 8+, le bleu pour le 12+ et enfin le jaune pour le 16+. Une telle classification en Chine est d'ailleurs la résultante de Tencent et de NetEase, les deux géants chinois, qui s'intéressent énormément aux jeux vidéo et ne cessent de racheter des studios et des éditeurs occidentaux. Ils n'étaient d'ailleurs pas seuls, puisque 52 autres organisations ont participé à l'élaboration de ce "PEGI chinois".







Si l'on se fie au thread proposé sur le compte Twitter de Daniel Ahmad, un analyste chinois qui travaille chez Niko Partners, on apprend que les choix lors de cette classification ont été passés au peigne fin 41 fois avant validation définitive, puisque le but est d'accompagner le joueur par le biais de conseils positifs, notamment les mineurs. Pour ce faire, il est d'ailleurs précisé de manière officielle que les mentions doivent systématiquement apparaître sur les boîtes des jeux, sur les sites officiels de chaque titre, lancement du jeu (à l'écran-titre), mais également sur tous les documents liés au jeu, type publicité.





