Charts France : un Pokémon se fait éjecter du Top 5 et FIFA 22 fait une remontada

Nouvelle semaine qui démarre et nouvelle mise à jour sur le site du S.E.L.L. qui propose un tour d'horizon des meilleures ventes de jeux vidéo sur PC et consoles. C'est la semaine 49 qui est détaillée, celle qui correspond aux ventes réalisées entre les 6 et 12 décembre 2021, et force est de constater qu'elle ressemble énormément à celle de la semaine passée. Si Pokémon Diamant Étincelant garde toujours sa couronne, on constate que la version Perle Scintillante est moins appréciée des joueurs puisque ce dernier a été éjecté du Top 5. En revanche, on constate une remontée de FIFA 22 qui passe de la troisième place la semaine dernière à la seconde position, ce qui renforce son statut de valeur sûre à l'approche des fêtes de fin d'année. Il fera partie des cadeaux qui se retrouveront au pied du sapin, tout comme Mario Party Superstars, Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing : New Horizons, les trois autres jeux qui cloturent le classement consoles de cette semaine.



Sur PC, on observe le même trio de tête avec deux places occupées par Farming Simulator 22, dans sa version standard et en édition limitée collector. Football Manager reste en troisième position.





Charts France semaine 49 (du 6 décembre au 12 décembre 2021)

1/ Pokémon Diamant Étincelant (Switch - Nintendo)

2/ FIFA 22 (PS4 - Electronic Arts)

3/ Mario Party Superstars (Switch - Nintendo)

4/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

5/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Ubisoft)

TOP 3 PC

1/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

2/ Farming Simulator 22 - Edition Collector (GIANTS Software)

3/ Football Manager 2022 (SEGA)