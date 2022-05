Charts France : Nintendo Switch Sports s'empare de la tête du classement, voici le Top 5 des ventes

Une nouvelle semaine commence et aussitôt, le reflexe premier, c'est de se rendre sur le site officiel du SELL pour récupérer le classement des meilleures ventes de jeux PC et consoles pour le marché français. Alors qu'on fêtait le retour de Horizon 2 : Forbidden West qui prenait carrément la première place du Top 5, cette semaine, c'est Nintendo Switch Sports qui impose sa loi pour sa première semaine de sortie. Rien d'étonnant compte-tenu de la popularité de la console de Nintendo dans l'Hexagone et de ces petits jeux snacks qui s'achètent facilement. Horizon 2 n'a pas à rougir puisqu'il ne chute que d'une place pour se retrouver en seconde position. Derrière, ce sont les long-sellers de la Switch qui continuent de surprendre pour leur longévité, avec Kirby et le monde oublié en 3è position, Mario Kart 8 Deluxe juste derrière à la 4è place et enfin Légendes Pokémon Arceus qui clôture le Top 5.Sur PC, on note le retour de The Witcher 3 qui fait lui aussi une remontada inattendue, devançant Elden Ring et Farming Simulator 22 qui s'accroche à ce Top 3 comme une moule à son rocher.

Charts France Semaine 17 (du 2 au 8 mai 2022)

1/ Nintendo Switch Sports (Switch - Nintendo)

2/ Horizon 2 : Forbidden West (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

3/ Kirby et le monde oublié (Switch - Nintendo)

4/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

5/ Légendes Pokémon Arceus (Switch - Nintendo)





TOP 3 PC

1/ The Witcher 3 : Edition GOTY (Bandai Namco Entertainment

2/ Elden Ring - Launch Edition (Bandai Namco Entertainment)

3/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)