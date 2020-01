Charts France : Nintendo a terminé 2019 en beauté, Mario Kart 8 Deluxe au top

CHARTS FRANCE SEMAINE 52 (du 23 au 29 décembre 2019)

Si ça va bientôt faire une semaine que nous avons basculé en 2020, le SELL et GfK viennent de dévoiler le dernier classement 2019 des ventes vidéoludiques sur le territoire français. Comme on pouvait s'y attendre Nintendo termine l'année en beauté sur consoles avec Mario Kart 8 Deluxe qui, on le rappelle, est sorti en 2017 sur Switch. La preuve que la série demeure une valeur sûre quelle que soit la console de Kyoto. En deuxième position, on retrouve l'excellent Luigi's Mansion 3, juste devant FIFA 20. Pokémon Epée, pour sa part, se glisse en quatrième position, tandis que Call of Duty Modern Warfare ferme la marche.Pour ce qui est du PC, c'est Les Sims 4 qui termine en tête du classement, suivi de Football Manager 2020 et Star Wars Jedi : Fallen Order. De quoi faire plaisir à Electronic Arts qui réussit à incruster deux de ses jeux.

1 - Mario Kart 8 Deluxe (Switch / Nintendo)

2 - Luigi's Mansion 3 (Switch / Nintendo)

3 - FIFA 20 (Electronic Arts / PS4)

4 - Pokémon Épée (Switch / Nintendo)

5 - Call of Duty : Modern Warfare (Activision / PS4)





TOP 3 PC

1 - Les Sims 4 (Electronic Arts)

2 - Football Manager 2020 (SEGA)

3 - Star Wars Jedi : Fallen Order (Electronic Arts)