Charts France : Metroid Prime Remastered essaie de faire de l'ombre à Hogwarts Legacy

Nouvelle semaine et nouveau classement pour les charts français autour du jeu vidéo. Quels sont les titres qui se sont les plus vendus sur consoles et PC pour la Semaine 9, celle du 27 février au 5 mars 2023 ? Sans surprise, Hogwarts Legacy continue de trôner fièrement sur le Top 5 dans sa version PS5, alors que Kratos et Atreus continuent de s'accrocher à la seconde place. God of War Ragnarök est une valeur sûr du catalogue PS5 et désormais un long-seller comme d'autres jeux phares de la console de Sony. On note cependant l'entrée en lice de Metroid Prime Remastered qui se place en troisième position, lui qui revient 20 ans après sa prime sortie sur GameCube, de quoi lui redonner une seconde jeunesse. Kirby's Return to Dream Land Deluxe n'est pas en reste puisque le jeu se retrouve à la quatrième place du tableau cette semaine (il a perdu une place donc), alors que Mario Kart 8 Deluxe est toujours en Top 5 comme la semaine passée.En ce qui concerne le classement des ventes PC, on retrouve plus ou moins les mêmes titres, avec un Company of Heroes 3 qui conserve sa couronne cette semaine, suivi par Minecraft Java & Medrock, tandis que Farming Simulator 22 Platinum Edition revient dans le Top 3 à la place de Football Manager 2023 qui dégringole d'une place. Rien de grave évidemment.

Charts France Semaine 9 (du 27 février au 5 mars 2023)

1/ Hogwarts Legacy (PS5 - Warner Bros Games)

2/ God of War Ragnarök (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

3/ Metroid Prime Remastered (Switch - Nintendo)

4/ Kirby's Return to Dream Land Deluxe (Switch - Nintendo)

5/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Company of Heroes 3 (SEGA)

2/ Minecraft Java & Medrock (Microsoft)

3/ Farming Simulator 22 Platinum Edition (Plaion)