Charts France : Call of Duty Modern Warfare II toujours au top, Mario Kart 8 Deluxe revient

Call of Duty : Modern Warfare II est toujours bien représenté dans le Top 5 consoles, avec notamment les versions PS4, PS5 et Xbox Series qui occupent respectivement la 1ère, la 2e et la 4e place du classement. FIFA 23 (3e) et Mario Kart 8 Deluxe (5e) parviennent à résister face à la toute-puissance du FPS d'Activision.



Sur PC, on prend les mêmes et on recommence : FIFA 23 conserve le trône, juste devant Farming Simulator 22 et Minecraft Java & Bedrock. Cela fait maintenant deux semaines que ça dure.





Fidèles à leurs habitudes, le SELL et GfK profitent du début de la semaine pour faire le point sur les meilleures ventes vidéoludique en France. En pleine bourre - plus d'un milliard de dollars de recettes en seulement dix jours , un nouveau record pour la série -

Charts France Semaine 44 (du 31 octobre au 6 novembre 2022)



Top 5 consoles

1/ Call of Duty : Modern Warfare II (PS4 - Activision Blizzard)

2/ Call of Duty : Modern Warfare II (PS5 - Activision Blizzard)

3/ FIFA 23 (PS4 - Electronic Arts)

4/ Call of Duty : Modern Warfare II (Xbox Series - Activision Blizzard)

5/ Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch - Nintendo)





TOP 3 PC

1/ FIFA 23 (Electronic Arts)

2/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

3/ Minecraft Java & Bedrock (Microsoft)