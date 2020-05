Charts France : Animal Crossing ne lâche pas l'affaire, le confinement booste Ring Fit Adventures

CHARTS FRANCE SEMAINE 17 (du 20 au 26 avril 2020)

1/ Animal Crossing : New Horizons (Switch / Nintendo)

2/ Ring Fit Adventures (Switch / Nintendo)

3/ Final Fantasy VII Remake (PS4 / Square Enix)

4/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch / Nintendo)

4/ Call of Duty Modern Warfare (PS4 / Activision Blizzard)





TOP 3 PC 1/ Les Sims 4 Édition Standard (Electronic Arts)

2/ Red Dead Redemption 2 (Take-Two Interactive)



3/ World of Warcraft : Battle for Azeroth (Activision Blizzard)

Comme c'est de rigueur chaque début de semaine, GfK et le SELL dévoilent le classement des meilleures ventes vidéoludiques en France. Sur consoles, Animal Crossing : New Horizons continue de caracoler en tête, juste devant Ring Fit Adventures dont la popularité a été boostée par le confinement. Il faut dire que le jeu est on ne peut plus efficace pour pratiquer une activité physique chez soi, la console allumée ou pas. En troisième position, on retrouve Final Fantasy VII Remake, tandis que Mario Kart 8 Deluxe doit se contenter de la quatrième place. Enfin, Call of Duty Modern Warfare complète le Top 5.Sur PC, si Les Sims 4 et Red Dead Redemption 2 sont toujours là, Football Manager 2020 laisse par contre sa place à World of Warcraft : Battle for Azeroth.