Charts France : carton plein pour Nintendo, Animal Crossing toujours au sommet des ventes

Avec l'arrivée des beaux jours, et la fin du confinement, les joueurs sortent de chez eux et semblent privilégier la Nintendo Switch comme on peut le voir dans les charts de la semaine où la firme de Kyoto domine largement. Comme toujours, Animal Crossing : New Horizons continue de cartonner auprès des joueurs, confirmant son statut de jeu du confinement. En seconde position, on retrouve Ring Fit Adventures, dont les ventes ont probablement été portées encore une fois par le confinement et la pandémie du COVID-19. La dernière marche du podium est pour l'indéboulonnable Mario Kart 8 Deluxe qui continue d'être un best-seller malgré son âge. Xenoblade Chronicles : Definitive Edition chute donc en quatrième place, tandis que 51 Worldwide Games clôture le top 5 de l'année.



Du côté du PC, Les Sims 4 reste en première position devant Red Dead Redemption 2, tandis que Pro Cycling Manager 2020 complète le top 3.

CHARTS FRANCE SEMAINE 23 (du 1er au 7 juin) 2020

1/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo)

2/ Ring Fit Adventures (Switch - Nintendo)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ Xenoblade Chronicles : Definitive Edition (Switch - Nintendo)

5/ 51 Worldwide Games (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Les Sims 4 : Édition Standard (Electronic Arts)

2/ Red Dead Redemption 2 (Take-Two Interactive)

3/ Pro Cycling Manager 2020 (Nacon)