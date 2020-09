Charts France : Super Mario 3D All-Stars affiche les meilleures ventes de la semaine

Cette semaine, Nintendo remonte au sommer des charts en s'adjugeant les deux premières places du classement. La médaille d'or revient donc à la compilation Super Mario 3D All-Stars, preuve que le plombier Italien fait vendre. Regroupant Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy, le jeu a séduit Laurely qui lui a attribué un joli 16/20 sur JEUXACTU . La seconde place est pour Animal Crossing : New Horizons qui continue à s'écouler par palettes entières, et qui ne quitte d'ailleurs presque plus le top 5 des meilleures ventes depuis cet été. Le podium est complété par Marvel's Avengers, tandis que la médaille en chocolat revient à la Season Update d'EFootball Pro Evolution Soccer 2021. Enfin, le top 5 est clôturé par l'inamovible Mario Kart 8 Deluxe. Sur PC, Microsoft Flight Simulator continue de caracoler en tête, devant Les Sims 4 et Marvel's Avengers.