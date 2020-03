Charts France : Mario Kart 8 Deluxe continue son règne sans partage

Mario Kart 8 Deluxe continue de dominer les charts France de la tête et des épaules pour la troisième semaine consécutive, dans un top quasiment intégralement acquis à Nintendo et à sa Switch. En effet, le top 3 est composé uniquement de jeux à la gloire du plombier italien ou à celle de sa famille, puisque Luigi's Mansion 3 s'octroie la seconde marche du podium, devant Super Mario Bros.U Deluxe. La médaille en chocolat revient à FIFA 20 cette semaine, et le jeu d'Electronic Arts est le seul titre non-Switch à s'être hissé dans les charts cette semaine, puisque c'est minecraft Nintendo Switch Edition qui complète le top 5 hebdomadaire. Sur PC, Les Sims 4 donnent toujours le temps devant Farming Simulator 19 Édition Platinum et GTA V.

CHARTS FRANCE SEMAINE 09 (du 24 février au 1er mars 2020)

1/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch / Nintendo)

2/ Luigi's Mansion 3 (Switch / Nintendo)

3/ New Super Mario Bros. U Deluxe (Switch / Nintendo)

4/ FIFA 20 (PS4 / Electronic Arts)

5/ Minecraft : Nintendo Switch Édition (Switch / Microsoft)

TOP PC

1/ Les Sims 4

2/ Farming Simulator 19 Édition Platinum

3/ GTA V