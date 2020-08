Charts France : Ghost of Tsushima est toujours en tête du classement

Rien de nouveau sous le soleil. Alors que le pays est écrasé par la chaleur, les charts France n'évoluent pas d'un iota depuis la semaine dernière. Ghost of Tsuchima conserve donc le leadership devant une flopée de titres Switch. La seconde place revient toujours à Animal Crossing : New Horizons, tandis que Paper Mario : The Origami King complète le podium. On retrouve Mario Kart 8 Deluxe en place d'honneur, tandis que The Last of Us 2 complète un top 5 inchangé. Sur PC, si les Sims 4 restent en tête, la suite du classement est chamboulée avec l'arrivée de World of Warcraft : Battle for Azeroth en seconde position, et le retour de Red Dead Redemption en bronze.

CHARTS FRANCE SEMAINE 31 (du 27 juillet au 2 août) 2020

1/ Ghost of Tsushima (PS4 - Sony)

2/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo)

3/ Paper Mario : The Origami King (Switch - Nintendo)

4/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

5/ The Last of Us Part II (PS4 - Sony)

TOP 3 PC

1/ Les Sims 4 (Electronic Arts)

2/ World of Warcraft : Battle for Azeroth (Activision Blizzard)

3/ Red Dead Redemption 2 (Take-Two Interactive)