Charts France : Nintendo revient en force, Final Fantasy VII Remake sauve l'honneur

Fidèles à leurs habitudes, GfK et le SELL profitent du début de la semaine pour dévoiler les meilleures ventes vidéoludiques sur le territoire français. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Nintendo a clairement repris le pouvoir par rapport aux semaines précédentes. En effet, les quatre premières places sont occupées par Animal Crossing : New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, Luigi's Mansion 3 et The Legend of Zelda : Breath of the Wild, tandis que Seul Final Fantasy VII Remake ferme la marche.



Sur PC, Les Sims 4 et Red Dead Redemption 2 continuent de performer, tandis que DOOM Eternal doit laisser sa place à Football Manager 2020.





CHARTS FRANCE SEMAINE 20 (du 18 au 24 mai)

1/ Animal Crossing : New Horizons (Switch / Nintendo)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch / Nintendo)