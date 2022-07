Charts France : Mario Strikers Football conserve sa couronne, un tir groupé pour Fire Emblem Three Hopes

Mario Strikers Battle League Football semble avoir pris goût à la première place du Top 5 consoles puisque cela fait maintenant trois semaines consécutives qu'il occupe le trône. Juste derrière, on retrouve Horizon : Forbidden West qui, par rapport à la semaine dernière, grapille une place. Quant à Fire Emblem : Three Hopes, on a droit à un tir groupé puisque le jeu de Koei Tecmo arrive sans prévenir en troisième et quatrième position grâce à l'édition limitée. Enfin, Nintendo Switch Sports ferme la marche. On remarquera que pour une fois, Mario Kart 8 Deluxe a totalement disparu de la circulation.



Sur PC, The Witcher 3 Wild Hunt : Game of the Year Edition se fait éjecter par Football Manager 2022 qui débarque directement à la deuxième place, juste derrière Farming Simulator 22, et juste devant Les Sims 4 : Îles Paradisiaques.







GfK et le SELL ne dérogent pas à leurs propres règles et proposent donc, lundi oblige, de faire le point sur les meilleures ventes vidéoludiques au sein de l'Hexagone. Sur consoles,

Charts France Semaine 25 (du 20 au 26 juin 2022)

1/ Mario Strikers Battle League Football (Switch - Nintendo)

2/ Horizon 2 : Forbiddent West (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

3/ Fire Emblem : Three Hopes - Édition Limitée (Switch - Nintendo)

4/ Fire Emblem : Three Hopes (Switch - Nintendo)

5/ Nintendo Switch Sports (Switch - Nintendo)



TOP 3 PC

1/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

2/ Football Manager 2022 (SEGA)

3/ Les Sims 4 : Îles Paradisiaques (Electronic Arts)