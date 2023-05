Charts France : le film Super Mario relance les ventes de plein de jeux Mario sur Switch

Le lundi est un jour important pour l'industrie française du jeu vidéo car c'est le moment où l'on découvre les ventes réalisées dans notre pays, avec certes deux semaines de décalage. Pour la Semaine 15 de 2023, c'est-à-dire les ventes réalisées entre le 10 et le 16 avril, on constate une chose, c'est le retour de deux jeux Mario pourtant disparu des écrans radar depuis des années. Il s'agit de New Super Mario Bros. U Deluxe et de Super Mario Odyssey, qui se classent respectivement à la quatrième et cinquième place du Top 5. L'effet Super Mario Bros The Movie sans le moindre doute, puisque le film d'animation produit Universal Studios et Nintendo fait un carton dans l'Hexagone, avec déjà 5 millions d'entrées en France. Preuve que le cinéma - et les séries télé -sont capables de relancer les ventes d'un jeu vidéo, même plusieurs années après leur sortie. Ce fut déjà le cas avec The Witcher 3 qui a vu ses ventes décoller après la diffusion de la Saison 1 de la série sur Netflix, ou bien encore The Last of Us, dont les jeux ont eux aussi un regain de popularité avec le show télé de HBO. Malgré tout, God of War Ragnarök, Mario Kart 8 Deluxe et Hogwarts Legacy conservent la tête du classement.Sur PC en revanche, c'est le retour de Microsoft Flight Simulator en tête des ventes sur la plateforme, suivi par Minecraft Java & Medrock et Farming Simulator 22 ; un trio classique quoi.

Charts France Semaine 15 (du 10 au 16 avril 2023)

1/ God of War Ragnarök (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

3/ Hogwarts Legacy (PS5 - Warner Bros Games)

4/ New Super Mario Bros. U Deluxe (Switch - Nintendo)

5/ Super Mario Odyssey (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)

2/ Minecraft Java & Medrock (Microsoft)

3/ Farming Simulator 22 (Plaion)