Charts France : la Nintendo Switch en quasi monopole, Pokémon Diamant Etincelant brille plus que jamais

Une nouvelle semaine commence et c'est le moment de nous rendre sur le site officiel du SELL et constater les changements (ou pas) dans le classement des meilleures ventes de jeux en France, à la fois sur consoles et PC. Pour la semaine 48 de l'année 2021, soit celle qui correspond du 29 novembre au 5 décembre, on constate que l'hégémonie Pokémon continue de perdurer. Qu'il s'agisse de la version Diamant Etincelant ou l'édition Perle Scintillante, les deux titres de Nintendo font partie du Top 5, avec une nette préférence pour la version Diamant puisqu'elle figure en première place, l'autre se situant à la quatrième. Entre les deux, on retrouve Mario Party Superstars et FIFA 22 qui sont évidemment des valeurs sûres et que les familles s'arrachent sans se poser de questions. Du coup, Farming Simulator 22 et Just Dance 2022 sautent du Top 5, tandis que Animal Crossing : New Horizons revient dans la course.



Sur PC par contre, aucun changement par rapport à la semaine passée, c'est toujours Farming Simulator 22 qui dominent le classement en se positionnant à la première et deuxième place. En Top 3, c'est toujours Football Manager 2022 de SEGA qui se maintient.





Charts France semaine 48 (du 29 novembre au 5 décembre 2021)

1/ Pokémon Diamant Étincelant (Switch - Nintendo)

2/ Mario Party Superstars (PS4 - Electronic Arts)

3/ FIFA 22 (PS4 - Electronic Arts)

4/ Pokémon Perle Scintillante (Switch - Nintendo)

5/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Ubisoft)

TOP 3 PC

1/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

2/ Farming Simulator 22 - Edition Collector (GIANTS Software)

3/ Football Manager 2022 (SEGA)