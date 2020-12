Charts France : Hyrule Warrior prend la tête du classement devant Call of Duty

Cette semaine, les charts France voient pas mal de mouvement, avec l'arrivée en première position de Hyrule Warriors, ce qui signe le comeback de Nintendo au sommet. La seconde place du podium est pour Call of Duty : Black Ops - Cold War, tandis qu'Assassin's Creed Valhalla chute en troisième place. La médaille en chocolat revient à Animal Crossing : New Horizons, tandis que Call of Duty : Black Ops - Cold War clôture le top 5 de la semaine dans sa version PS5. Côté PC, peu de changements avec Microsoft Flight Simulator en première place, suivi des Sims 4, tandis que la dernière marche du podium revient à l'add-on Escapade Enneigée du jeu d'Electronic Arts.

Charts France Semaine 47 (du 16 au 22 novembre) 2020

1/ Hyrule Warriors - L'ère du Fléau (Switch - Nintendo)

2/ Call of Duty : Black Ops Cold War (PS4 - Activision)

3/ Assassin's Creed Valhalla (PS4 - Ubisoft)

4/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo)

5/ Call of Duty : Black Ops Cold War (PS5 - Activision)

TOP 3 PC

1/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)

2/ Les Sims 4 (Electronic Arts)

3/ Les Sims 4 : Escapade Enneigée (Electronic Arts)