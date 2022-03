Charts France : Horizon 2 Forbidden West fait un hold-up complet !

Si le vendredi c'est poisson, le lundi c'est l'heure de jeter un oeil au classement des ventes de jeux vidéo en France ; et le moins que l'on puisse dire, c'est que Horizon 2 Forbidden West était particulièrement attendu par les joueurs hexagonaux. C'est simple, pour sa première semaine de sortie en France, le titre développé par Guerrilla Games affole les compteurs et s'impose dans le Top 5 avec quatre places qui lui sont dédiés. Seul Légendes Pokémon Arceus arrive à sa maintenir à la troisième place devant une telle déferlante de Aloy, qu'il s'agisse de la version PS5 ou PS4, de l'édition standard ou en version collector.



Pour trouver un semblant de variété, il faut regarder le Top 3 des ventes PC et constater que la tendance est pour Total War Warhammer 3 qui se hisse sans peine à la première place du classement, devant Farming Simulator 22 qui descend d'une place donc et de The Witcher 3 qui se maintient, sans doute en raison de la Saison 2 que Netflix a déployé il y a quelques mois.

Charts France Semaine 7 (du 21 au 27 février 2022)

1/ Horizon 2 Forbidden West (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

2/ Horizon 2 Forbidden West (PS4 - Sony Interactive Entertainment)

3/ Légendes Pokémon Arceus (Switch - Nintendo)

4/ Horizon 2 Forbidden West - Edition Collector (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

5/ Horizon 2 Forbidden West - Edition Spéciale (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

TOP 3 PC

1/ Total War Warhammer 3 - Edition Limitée (SEGA)

2/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

3/ The Witcher 3 : Wild Hunt Game of the Year Edition (CD Projekt Red)