Charts France : Gran Turismo 7 s'incruste, FIFA 23 continue de dominer

Fidèles à leurs habitudes, GfK et le SELL profitent du premier jour de la semaine pour faire le point sur les meilleures ventes vidéoludiques au sein de l'Hexagone. La semaine passée, FIFA 23 avait roulé sur les charts, aussi bien sur consoles que sur PC. Seul Microsoft Flight Simulator était parvenu à empêcher le tite d'Electronic Arts de faire un strike. Sept jours plus tard, la résistance s'est organisée puisque l'on note l'apparition de Gran Turismo 7 en cinquième position pour ce qui est du Top 5 consoles. Les quatre premières places, elles, restent occupées par FIFA 23.



Sur PC, les deuxième et troisième places reviennent respectivement à Farming Simulator 22 et Minecraft Java & Bedrock.





Charts France Semaine 40 (du 3 au 9 octobre 2022)

1/ FIFA 23 (PS4 - Electronic Arts)

2/ FIFA 23 (PS5 - Electronic Arts)

3/ FIFA 23 - Édition Essentielle (Switch - Electronic Arts)

4/ FIFA 23 (Xbox One - Electronic Arts)

5/ Gran Turismo 7 (PS5 - Sony Interactive Entertainment)







TOP 3 PC

1/ FIFA 23 (Electronic Arts)

2/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

3/ Minecraft Java & Bedrock (Microsoft)