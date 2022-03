Charts France : Gran Turismo 7 garde le cap, mais les circuits DLC de Mario Kart 8 débarquent

Une nouvelle semaine démarre en ce printemps 2022 ensoleillé, et comme chaque lundi, le SELL n'a pas manqué de publier le classement des meilleures ventes de jeux vidéo consoles et PC en France. Comme d'habitude, il s'agit du Top 5 des ventes de la semaine passée, la 11ème de l'année et qui correspondent à celles enregistrées entre le 21 et le 27 mars. Ce qu'on constate, c'est que Gran Turismo 7 est toujours bien présent dans le classement pour sa 3ème semaine d'exploitation. Le jeu de course de Sony Interactive Entertainment a peut-être perdu sa place de numéro 1, il se maintient à la 2ème et 3ème place grâce aux versions PS5 et PS4. C'est Légendes Pokémon Arceus qui fait donc une belle remontada et prenant la couronne cette semaine, tandis que Mario Kart 8 Deluxe s'offre deux places cette semaine, en quatrième position pour le jeu standard et la cinquième place pour le Pass Circuits Additionnels.



On jette aussi un oeil au Top 3 des ventes PC et Elden Ring continue de maintenir son succès en restant premier du classement. Derrière, Farming Simulator 22 ne bouge pas de sa deuxième place, tandis que la médaille en chocolat revient à Microsoft Flight Simulator qui revient dans la course après plusieurs mois d'absence.





Charts France Semaine 11 (du 21 au 27 mars 2022)

1/ Légendes Pokémon Arceus (Switch - Nintendo)

2/ Gran Turismo 7 (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

3/ Gran Turismo 7 (PS4 - Sony Interactive Entertainment)

4/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

5/ Mario Kart 8 Deluxe : Pass Circuits Additionnels (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Elden Ring : Launch Edition (Bandai Namco Entertainment)

2/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

3/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)