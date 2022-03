Charts France : Gran Turismo 7 éjecte Elden Ring et Horizon 2 du Top 5

Avec la hype qu'il génère un peu partout dans le monde, on pensait Elden Ring intouchable et surtout qu'il allait s'installer dans le Top 5 des Charts France de manière pérenne. Mais c'était sans compter sur l'arrivée de Gran Turismo 7 pour la Semaine 9 et qui vient chambouler la donne. C'est simple, le titre de FromSoftware a été éjecté du classement, et n'est désormais plus visible, tout comme Horizon 2 Forbidden West qui fait lui aussi la grimace. En lieu et place, on a Kazunori Yamauchi tout sourire, puisque son jeu de course prend les trois premières place, grâce respectivement aux versions PS5, PS4 et PS5 édition spéciale anniversaire. En quatrième place, on retrouve el famoso Légendes Pokémon Arceus qui s'accroche dur malgré son open world aux graphismes PS2. Et enfin, à la dernière place du Top 5, c'est Triangle Strategy qui fait lui aussi son entrée dans le classement. Pour combien de temps ? Difficile à dire, le titre étant un Tactical-RPG assez niche. Mais qui sait ?



En revanche, sur PC, c'est toujours Elden Ring qui dicte sa loi et conserve les deux premières places, comme la semaine passée via les éditions collector et le Launch Edition





Charts France Semaine 9 (du 7 au 13 mars 2022)

1/ Gran Turismo 7 (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

2/ Gran Turismo 7 (PS4 - Sony Interactive Entertainment)

3/ Gran Turismo 7 - Edition Anniversaire 25 ans (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

4/ Légendes Pokémon Arceus (Switch - Nintendo)

5/ Triangle Strategy (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Elden Ring : Edition Collector (Bandai Namco Entertainment)

2/ Elden Ring : Launch Edition (Bandai Namco Entertainment)

3/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)