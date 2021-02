Charts France : Ghost of Tsushima fait un retour fracassant, voici le Top 5 de la semaine

Pour bien débuter cette semaine de news, on peut compter sur le SELL et l'institut GfK qui nous invitent à découvrir le classement des meilleures ventes de jeux vidéo pour le marché français. C'est la semaine du 18 au 24 janvier qui est concerné et l'élément qui retient notre attention, c'est bien évidemment le retour fracassant de Ghost of Tsushima qui se hisse directement à la quatrième place et chamboule un peu le classement. Certes, on retrouve le même trio de tête, mené par des jeux Nintendo, mais le jeu de samouraï de Sony fait sortir Call of Duty Black Ops Cold War du classement.



Sur PC, on observe aussi des changements assez flagrants, avec la disparition dans le Top 3 de Microsoft Flight Simulator et Cyberpunk 2077 au profit de Total War : Three Kingdom dans son Edition Limitée, chose assez inattendue il faut bien l'admettre. De même, le retour de Farming Simulator 19 en Edition Premium prouve aussi que les achats des joueurs français sont assez surprenant. Du moins sur PC.





Charts France Semaine 02 (du 18 janvier au 24 janvier 2021)

1/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

2/ Ring Fit Adventures (Switch - Nintendo)

3/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo)

4/ Ghost of Tsushima (PS4 - Sony Interactive Entertainment)

5/ FIFA 21 (PS4 - Electronic Arts)

TOP 3 PC

1/ Football Manager 2021 (SEGA)

2/ Total War : Three Kingdom - Edition Limitée (SEGA)

3/ Farming Simulator 19 - Edition Premium (Focus Home Interactive)