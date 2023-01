Charts France : Fire Emblem Engage prend le pouvoir, et pas qu'un peu, voici le Top 5 des ventes

C'est une habitude que nous avons chaque lundi matin : se rendre sur le site officiel du SELL pour récupérer le classement des ventes de jeux vidéo pour le marché français. Aujourd'hui, il concerne les ventes qui ont été opérées du 16 au 22 janvier 2023, ce qui correspond à la Semaine 3 de l'année. Après plusieurs semaines d'hégémonie, God of War Ragnarök se voit contraint de céder sa couronne cette semaine à Fire Emblem Engage, qui se de prendre la première et la troisième place, via les versions standard et divine edition. Kratos et Atreus luttent en s'accrochant à la seconde place, tandis que Gran Turismo 7 et Mario Kart 8 Deluxe chutent d'une place tous les deux. Ils restent cependant dans ce Top 5.Sur PC, on assiste à une remontada de la part de Football Manager via ses éditions 2023 et 2022, aussi étonnant que celui puisse paraître. S'agit-il d'une erreur de la part des consommateurs qui ont confondu avec les deux épisodes ? C'est fort probable. Autrement, Farming Simulator 22 reste bien accroché à ce Top 3 en se plaçant à la deuxième place cette semaine.

Charts France Semaine 3 (du 16 au 22 janvier 2023)

1/ God of War Ragnarök (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

2/ One Piece Odyssey (PS5 - Bandai Namco Entertainment)

3/ Gran Turismo 7 (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

4/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

5/ One Piece Odyssey (PS4 - Bandai Namco Entertainment)



TOP 3 PC

1/ Football Manager 2023 (SEGA)

2/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

3/ Football Manager 2022 (SEGA)