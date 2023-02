Charts France : Fire Emblem dégringole, Forspoken et Dead Space Remake prennent le pouvoir

Chaque lundi, le SELL nous gratifie des meilleures ventes qui ont été enregistrées les semaines passées, décalage de chiffres oblige. Aujourd'hui, on se penche sur les résultats de la Semaine 4, à savoir ceux qui ont été comptabilisés entre le 23 et le 29 janvier 2023. Et contre toute attente, c'est le jeu Forspoken de Square Enix qui prend la tête de ce Top 5, malgré l'accueil très tiède de la part de la presse et des joueurs, qui ont trouvé le jeu générique, peu engageant et un peu ennuyant aussi. Juste derrière, Dead Space Remake se positionne en seconde place, lui qui s'est deux fois moins bien vendu que The Callisto Protocol sur le marché britannique. Kratos en revanche n'a rien à craindre, il se maintient à une bonne place, troisième cette semaine, et continue de s'imposer comme un long-seller sur PS5. Un autre titre des PlayStations Studios prouve aussi qu'il séduit les joueurs français, il s'agit de Gran Turismo 7 qui se classe en 4ème position, devant Fire Emblem Engage qui a fait une belle chute par rapport à la semaine passée où il était Top 1.



Si l'on s'attarde sur le Top 3 des jeux PC, on observe une remontada de Battlefield 2042 qui prend la tête du classement, sans doute grâce aux récentes mises à jour qui améliore à chaque fois un peu plus l'expérience. En revanche, Farming Simulator 22 ne bronche pas et s'accroche à sa sempiternelle deuxième place, tandis que Minecraft Java & Medrock fait un retour fracassant en s'installant à la troisième place.





Charts France Semaine 4 (du 23 au 29 janvier 2023)

1/ Forspoken (PS5 - Square Enix)

2/ Dead Space Remake (PS5 - Electronic Arts)

3/ God of War Ragnarök (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

4/ Gran Turismo 7 (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

5/ Fire Emblem Engage (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Battlefield 2042 (Electronic Arts)

2/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

3/ Minecraft Java & Medrock (Microsoft)