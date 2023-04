Charts France : fin du règne pour Resident Evil 4 Remake, voici le Top 5 des ventes

Toutes les bonnes choses ont une fin, et le règne sans partage de Resident Evil 4 Remake lors de ces trois dernières semaines, c'est terminé. En jetant un oeil aux ventes de la Semaine 14, c'est-à-dire réalisées entre les 3 et 9 avril 2023, on observe que le jeu de Capcom a lourdement chuté à la quatrième place dans sa version PS5. Les autres moutures sont sorties du Top 5 et les long-sellers ont repris leurs droits. En première place, on retrouve l'inarrêtable Kratos dans sa deuxième aventure de God of War Ragnarök, devant même Hogwarts Legacy de Warner Bros Games, qui lui aussi continue de faire un carton auprès du grand public. En troisième position, c'est Mario Kart 8 Deluxe qui s'impose, lui qui ne fléchit que rarement, tandis qu'un certain FIFA 23 fait un come-back inattendu en cinquième place, alors que Electronic Arts a annoncé récemment le renouveau de son jeu de football : EA Sports FC.D'ailleurs, FIFA 23, on le retrouve aussi sur PC, en Top 3, preuve que le regain est global. Il est cependant devancé par Farming Simulator 2022 et Microsoft Flight Simulator.

Charts France Semaine 14 (du 3 au 9 avril 2023)

1/ God of War Ragnarök (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

2/ Hogwarts Legacy (PS5 - Warner Bros Games)

3/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

4/ Resident Evil 4 Remake (PS5 - Capcom)

5/ FIFA 23 (PS5 - Electronic Arts)

TOP 3 PC

1/ Farming Simulator 2022 (Plaion)

2/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)

3/ FIFA 23 (Electronic Arts)