Charts France : FIFA 22 est la meilleure vente de la dernière semaine de 2021

L'année 2021 est peut-être terminée depuis 10 jours, ce n'est qu'aujourd'hui que le SELL et GfK nous présente les résultats de vente de la Semaine 52, la dernière de 2021, et donc celle qui correspondu du 27 au 31 décembre dernier. Si on retrouve exactement les mêmes jeux que ceux de la semaine passée, qui étaient déjà les mêmes qu'il y a 2 et 3 semaines, on constate que c'est FIFA 22 qui finit en prelière place du classement. Le jeu de foot d'Electronic Arts passe devant Mario Kart 8 Deluxe, Mario Party Superstars, Animal Crossing et Pokémon Diamant Etincelant. La Nintendo Switch aura été leader sur l'ensemble de l'année pour les ventes françaises, laissant la Xbox (quelle que soit la console) sur le carreau. De mémoire, seul Forza Horizon 5 aura réussi à faire un sursaut, mais au global, les ventes de jeux Xbox en France reste toujours en-deça des ambitions de Microsoft. Ce qui n'est pas le cas avec PlayStation qui reste une marque apprécié des joueurs français, même si cette année, la Switch aura largement dominé les charts dans l'Hexagone.



Sur PC, c'est la même tambouille, avec Farming Simulator 22 qui continue de se vendre comme des petits pains depuis sa sortie, à l'instar de Football Manager 22. En revanche, grosse surprise avec l'arrivée inattendue de The Witcher 3 en deuxième place de ce Top 3, qui a sans doute profiter de la sortie de la Saison 2 sur Netflix pour avoir un tel regain.





Charts France semaine 52 (du 27 au 31 décembre 2021)

1/ FIFA 22 (PS4 - Electronic Arts)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

3/ Mario Party Superstars (Switch - Nintendo)

4/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo)

5/ Pokémon Diamant Étincelant (Switch - Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

2/ The Witcher 3 : Wild Hunt Game of the Year Edition (CD Projekt Red)

3/ Football Manager 2022 (SEGA)