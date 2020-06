Charts France : The Last of Us 2 domine très largement le classement, voici les détails chez nous

Cette semaine, le SELL nous dévoile les charts France pour la semaine du 15 juin, et sans surprise, The Last of Us 2 se taille la part du lion dans le top 5, avec pas moins de trois places qui lui sont dédiées. Le jeu de Naughty Dog s'empare donc de la première place dans sa version classique, de la troisième place dans sa version collector, ainsi que de la quatrième place grâce à son édition spéciale. Face à ce tsunami, seuls Animal Crossing : New Horizons et Mario Kart 8 Deluxe réussissent à s'accrocher, aux secondes et cinquièmes places du classement respectivement. Du côté du PC, l'ambiance western est à la mode, avec Red Dead Redemption II en première position, suivi par Les Sims 4 tandis que Desperados III complète le podium.

CHARTS FRANCE SEMAINE 25 (du 15 au 21 juin) 2020

1/ The Last of Us Part II (PS4 / Sony)

2/ Animal Crossing : New Horizons (Switch / Nintendo)

3/ The Last of Us Part II - Édition Collector (PS4 / Sony)

4/ The Last of Us Part II : Édition Spéciale (PS4 / Sony)

5/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch / Nintendo)

TOP 3 PC

1/ Red Dead Redemption II (Take-Two Interactive)

2/ Les Sims 4 : Édition Standard (Electronic Arts)

3/ Desperados III (Koch Media)