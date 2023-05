Charts France : Dead Island 2 envahit le Top 5, mais Advance Wars n'est pas loin

Puisque le 1er mai est tombé un lundi cette semaine, difficile de reprocher de la part du SELL de ne pas avoir mis à jour les charts français de la Semaine 16. C'est désormais chose faite en ce mardi matin, et l'on constate que pour les ventes réalisées entre le 17 et le 23 avril 2023, c'est Dead Island 2 qui s'empare du classement hexagonal. Le titre de Plaion se hisse à la première position dans sa version Day One sur PS5, mais aussi en cinquième place pour la mouture sur Xbox Series, elle aussi en Day One Edition. Le reste du classement est toutefois pas mal chamboulé et ça fait plaisir de voir que le public français a acheté autre chose que les mêmes jeux habituels. En deuxième place, on retrouve ainsi Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp, suivi par Minecraft Legends dans sa version Switch Deluxe Edition.



Sur PC, on constate que Dead Island 2 a aussi trouvé son public, lui aussi vendu dans sa Day One Edition. Juste derrière, on retrouve Farming Simulator 22, un autre jeu de Plaion, tandis que Microsoft Flight Simulator ferme le trio de ventes.





Charts France Semaine 16 (du 17 au 23 avril 2023)

1/ Dead Island 2 - Day One Edition (PS5 - Plaion)

2/ Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp (Switch - Nintendo)

3/ Minecraft Legends - Deluxe Edition (Switch - Microsoft)

4/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

5/ Dead Island 2 - Day One Edition (Xbox Series X - Plaion)

TOP 3 PC

2/ Farming Simulator 22 (Plaion)

3/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)