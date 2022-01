Charts France : Cyberpunk 2077 fait une remontada inattendue sur PC

Comme le disait si bien Forrest Gump : "La vie, c'est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber". Une philosophioe de vie qu'on pourrait bien appliquer aujourd'hui sur les charts France de la Semaine 02 de l'année 2022. Comme chaque lundi, le SELL a mis à jour le classement des meilleures ventes de jeux consoles et PC via les chiffres de GfK, et on observe une remontada inattendue, celle de Cyberpunk 2077 qui revient dans le Top 3 des meilleures ventes sur PC. C'est d'autant plus surprenant que le titre ne connaît aucune mise à jour majeure, mais il semblerait que le jeu bénéficie d'une aura un peu plus particulière cette semaine. Le studio CD Projekt Red de manière plus générale, puisque The Witcher 3 continue de garder sa seconde position, lui qui est revenu de nulle part la semaine dernière déjà.



Sur consoles, on peut moins feindre la surprise puisqu'on retrouve encore et toujours les mêmes jeux, avec cependant une envolée de Mario Party Superstars qui prend la tête du classement, devant Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing New Horizons. Si Pokémon Diamant Étincelant conserve qa quatrième place, Ratchet & Clank Rift Apart chute pour laisser sa 5ème position à FIFA 22, qui revient grâce à la version PS4.





Charts France Semaine 2 (du 10 au 16 janvier 2022)

1/ Mario Party Superstars (Switch - Nintendo)

2/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch - Nintendo)

3/ Animal Crossing : New Horizons (Switch - Nintendo)

4/ Pokémon Diamant Étincelant (Switch - Nintendo)

5/ FIFA 22 (PS4 - Electronic Arts)

TOP 3 PC

1/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)

2/ The Witcher 3 : Wild Hunt Game of the Year Edition (CD Projekt Red)

3/ Cyberpunk 2077 (CD Projekt Red)