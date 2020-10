Charts France : Crash Bandicoot 4 prend le pouvoir, trois jeux Switch dans le Top 5

Farming Simulator 19 Édition Platinum.





Si Super Mario 3D All-Stars faisait le beau la semaine dernière, il doit cette fois-ci laisser son trône à Crash Bandicoot 4 : It's About Time. Plébiscité par la presse (un peu plus de 83 de moyenne sur Metacritic), le titre de Toys For Bob s'impose sans forcer devant la compilation de Nintendo, tandis qu'Animal Crossing : New Horizons descend lui aussi d'une place. En quatrième position, on retrouve Star Wars : Squadrons qui devance Mario Kart 8 Deluxe.Sur PC, il y a également du changement. En effet, si Microsoft Flight Simulator domine toujours les débats, il est désormais suivi par Star Wars : Squadrons et Red Dead Redemption 2 qui remplacent respectivement Les Sims 4 et

CHARTS FRANCE SEMAINE 40 (du 28 septembre au 4 octobre 2020)



TOP 5 CONSOLES

1/ Crash Bandicoot 4 : It's About Time (PS4 - Activision Blizzard)

2/ Super Mario 3D All-Stars (Switch / Nintendo)

3/ Animal Crossing : New Horizons (Switch / Nintendo)

4/ Star Wars : Squadrons (PS4 / Electronic Arts)

5/ Mario Kart 8 Deluxe (Switch / Nintendo)





TOP 3 PC

1/ Microsoft Flight Simulator (Microsoft)

2/ Star Wars : Squadrons (Electronic Arts)

3/ Red Dead Redemption 2 (Take Two Interactive)