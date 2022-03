Charts France : Ça se tape entre Elden Ring, Horizon 2 et Pokémon Arceus

Impossible de ne pas se rendre sur le site officiel du SELL en ce lundi matin, puisque l'organisme a publié le classement des meilleures ventes de jeux vidéo en France pour la Semaine 8 de l'année 2022. Il s'agit du Top 5 des ventes réalisées entre le 28 février et le 6 mars, et avec la sortie de Elden Ring, le classement est fortement bousculé. Si Horizon 2 Forbidden West a imposé sa présence la semaine dernière, le titre de Sony Interactive Entertainment est obligé de s'incliner devant le jeu de From Software qui s'empare de la première et de la troisième place, grâce aux versions PS5 et PS4. Du coup, ça dégringole en quatrième et cinquième position pour Horizon 2, qui se fait d'ailleurs dépasser par Légendes Pokémon Arceus qui remonte d'une place par rapport à la semaine passée.Sur PC en revanche, Elden Ring s'impose par la force en s'octroyant la première et la deuxième place, via les éditions collector et Launch, faisant tomber Farming Simulator 22 à la troisième place du Top 3. Le titre de From Software va-t-il réussir à se maintenir sur la longueur ? Rien n'est moins sûr, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir s'il est toujours aussi hypant côté ventes.

Charts France Semaine 8 (du 28 février au 6 mars 2022)

1/ Elden Ring : Launch Edition (PS5 - Bandai Namco Entertainment)

2/ Légendes Pokémon Arceus (Switch - Nintendo)

3/ Elden Ring : Launch Edition (PS4 - Bandai Namco Entertainment)

4/ Horizon 2 Forbidden West (PS4 - Sony Interactive Entertainment)

5/ Horizon 2 Forbidden West (PS5 - Sony Interactive Entertainment)

TOP 3 PC

1/ Elden Ring : Edition Collector (Bandai Namco Entertainment)

2/ Elden Ring : Launch Edition (Bandai Namco Entertainment)

3/ Farming Simulator 22 (GIANTS Software)