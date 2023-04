Charts France : c'est le raz-de-marée Resident Evil 4 Remake, voici le Top 5 des ventes

Après plusieurs semaines de RTT ou de week-end rallongé, le SELL a repris ses bonnes vieilles habitudes et nous offre en ce lundi 3 avril 2023 le classement des meilleures ventes pour la Semaine 12, bien que la mise en ligne soit tout de même tardive. Et concernant les ventes enregistrées entre le 20 et le 26 mars, il n'y a qu'un jeu qui a compté pour les joueurs de France et de Navarre, c'est Resident Evil 4 Remake. C'est simple, le titre de Capcom occupe la quasi totalité de ce Top 5, à l'exception de la place 3 prise par Hogwarts Legacy, qui reste lui aussi une valeur sûre des ventes française. Toutes les versions de Resident Evil 4 Remake sont donc représentées, même l'édition collector qui se place en cinquième place.



Sur PC, c'est une autre ambiance, puisque c'est le jeu Dragon's Quest Builder 2 qui se vend le mieux, suivi de Les Sims 4 : Grandir Ensemble déjà présent la semaine passée, tout comme Farming Simulator 2022. Là aussi, on reconnaît les habitudes des joueurs PC, entre simulation et construction, des genres prisés par ce public sans doute très jeune.

Charts France Semaine 12 (du 20 au 26 mars 2023)

1/ Resident Evil 4 Remake (PS5 - Capcom)

2/ Resident Evil 4 Remake (PS4 - Capcom)

3/ Hogwarts Legacy (PS5 - Warner Bros Games)

4/ Resident Evil 4 Remake (Xbox Series X - Capcom)

5/ Resident Evil 4 Remake : Edition Collector (PS5 - Capcom)

TOP 3 PC

1/ Dragon's Quest Builder 2 (Square Enix)

2/ Les Sims 4 : Grandir Ensemble (Electronic Arts)

3/ Farming Simulator 2022 (Plaion)