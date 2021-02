Cette PS5 géante de 3 mètres de haut est parfaitement fonctionnelle, elle vaut 70 000$

Depuis sa présentation officielle par Sony et sa sortie en novembre dernier, la PS5 a surpris beaucoup d'utilisateurs pour sa taille massive et imposante, faisant d'elle la console la plus grande de la famille PlayStation. Mais il semblerait que certaines personnes ont la folie des grandeurs. C'est le cas du YouTubeur ZHC (19 millions d'abonnés tout de même) qui s'est payé une PS5 géante de 3 mètres de haut, d'un poids de 227 kg et à prix avoisinant les 70 000$. Le but de la manoeuvre ? Faire parler de soi déjà, bien évidemment, mais aussi organiser un jeu-concours géant dans laquelle plusieurs invité.e.s ont pu customiser les faceplates de la console. Il aura fallu une centaine d'heures de travail pour décorer entièrement cette PS5 XXL et du coup intégrer le Guinness Book des Records pour la PS5 la plus grande jamais créée. Il n'y a d'ailleurs pas que la console qui est gigantesque, il y a aussi la manette DualSense qui a elle aussi été reproduite à une taille XXL. Une manette qui est d'ailleurs tout à fait fonctionnelle comme on peut le voir dans la vidéo de ZHC.







Toutefois, si vous avez prêté attention à la vidéo, vous aurez remarqué que ZHC avait une palette de plusieurs PS5 classiques à distribuer auprès d'enfants dans le besoin. A l'heure où nous alignons ces signes, la vidéo a d'ores et déjà dépassé les 12,5 millions de vues et ZHC a réussi à créer le buzz, tout en apportant son soutien à des associations caritatives. GG à lui comme on dit.