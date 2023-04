Cat's Eye : premières infos sur la série télé en live-action qui se déroulera à Paris (histoire, tournage)

Jamais le petit garçon que j’étais dans les années 80 aurait pensé que nos dessins animés japonais considérés comme des œuvres du démon seraient au centre de la pop culture 30/40 ans plus tard.



Peu importe le résultat, ça reste une belle revanche 🖕 pic.twitter.com/uUZO98onYG — Maxime CHAO (@MaximeChao) 31 mars 2023

Non, vous ne rêvez pas et il ne s'agit en rien d'un Poisson d'Avril en avance : l'animé Cat's Eye, qui a bercé la jeunesse de tant de quarantenaires aujourd'hui, va être adapté en une série télé de 8 épisodes de 52 minutes. Si la nouvelle fait le tour des réseaux sociaux et la Une des médias depuis quelques minutes, en réalité, l'information avait déjà été révélée par LeParisien au début du mois de mars. C'est TF1 qui est à l'origine de ce projet un peu fou, sans doute galvanisé par le succès de Nicky Larson de Philippe Lacheau en 2018. Les deux oeuvres ont d'ailleurs l'auteur en commun, puisqu'ils ont été dessinés toutes les deux par Tsukasa Hōjō, qui est à l'origine de ces deux animés. Une première affiche de ce Cat's Eye signé TF1 a été publié en couverture du Film Français, qui précise que le tournage de cette série démarrera à l'automne 2023 à Paris, comme on peut le voir avec cette Tour Eiffel au centre de l'image.Pour l'heure, le casting n'aurait pas encore été choisi, mais TF1 sait qu'il joue gros, puisque le succès de cette série se fera aussi sur la nostalgie des spectateurs. Les auteurs auront-il le cran de choisir des actrices asiatiques pour les trois soeurs chamades afin de coller au matériau d'origine, ou allons-nous avoir à du whitewhasing comme c'est souvent le cas ? La question mérite d'être posée. Dans tous les cas, TF1 voit les choses en grand pour cette série qui n'arrivera pas sur le petit écran avant l’automne 2024, sachant qu'il y a des envies de vendre aussi la série à l'international...Parmi les éléments de production qui sont connus, on sait que le projet est supervisé par le réalisateur Alexandre Laurent, qui possède déjà à son actif deux autres séries de TF1, à saboir « Combattantes » et « Bazar de la Charité ». Pas ouf on est d'accord. C'est autrement produit par la société de production Big Band Story (« Bellefond », « Léo Matteï ») et écrit par beaucoup de monde, à savoir Michel Catz, Justine Kim-Gautier, Antonin Martin-Hilbert, Anne-Charlotte Kassab, Coline Dussaud et Audrey Gagneux. La série racontera l’origine du trio Cat’s Eyes que sont Sylia, Tam et Alexia, alors qu’elles doivent s’improviser cambrioleuses dans les plus beaux et plus sécurisés monuments de Paris. On rappelle que dans le dessin animé, nos trois femmes sont serveuses dans un café le jour, et cambrioleuses la nuit avec pour objectif de récupérer les tableaux ayant appartenu à leur père disparu mystérieusement. C'est l'inspecteur Quentin Chapuis qui est chargé de l'enquête, mais il ne parvient jamais à mettre la main sur ces voleuses, pour la simple et bonne raison qu'il est en couple avec Tam, qui se joue de lui.