Captain Tsubasa Rise of New Champions : on pourra créer son propre personnage, la preuve en images

Captain Tsubasa : Rise of New Champions refait surface à travers des nouvelles images fraîchement mises en ligne par Bandai Namco Entertainment. L'occasion pour les développeurs de Tamsoft de présenter le mode "Episode Nouveau Héros", où il sera possible de créer son propre personnage et d'intégrer l'un des trois collèges du coin - le Collège Furano, la Toho Academy, le Collège Musashi. Après avoir choisi notre club, l'objectif sera de vaincre la mythique Nankatsu (New Team), l'équipe de Tsubasa Ozora (Olivier Atton), lors du tournoi national.



Ce n'est pas tout, car il faudra ensuite prendre part à la Ligue Nouveau Héros, une compétition visant à repérer les meilleurs joueurs qui formeront la sélection nationale du Japon. A noter que le choix de l'école aura un impact sur le déroulement des événements, sachant que l'on pourra également créer des affinités avec tel ou tel joueur afin d'obtenir sa compétence et son geste technique. Pour mémoire, Captain Tsubasa : Rise of New Champions disposera également d'un mode "Histoire" permettant de revivre les moments marquants du manga.



Sortie prévue pour cette année sur PS4, Nintendo Switch et PC.